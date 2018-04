André Carrillo no salió en lista en derrota de Watford

La llegada del nuevo técnico a Watford no le ha hecho bien a André Carrillo. La 'Culebra' no tiene los minutos que espera y esta vez no fue ni siquiera incluido en la lista de convocados del conjunto inglés.

André Carrillo no fue tomado en cuenta en la derrota de Watford por la mínima diferencia ante Huddersfield, por la fecha 34 de la Premier League.

Faltan minutos

André Carrillo es fijo para Ricardo Gareca en la selección peruana, pero no está teniendo los minutos que espera en Inglaterra.

La 'Culebra' necesita seguir jugando para llegar de la mejor manera al Mundial de Rusia 2018.