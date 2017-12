André Carrillo fue titular en victoria del Watford sobre el Leicester

Tuvieron que pasar cinco fechas para que el Watford logre un triunfo en la Premier League, y André Carrillo fue uno de los protagonistas del triunfo en condición de local en el estadio Vicarage Road Stadium por la jornada 20 de la Premier con tantos de Molla Wague y autogol del portero Smeichel. Descontó para los visitantes Riyad Mahrez. El equipo del volante peruano se ubica en la décima posición todavía lejos de alcanzar posiciones de competencias internacionales.

Pide su compra

El técnico portugués del Watford, Marco Silva, destacó el desempeño de André Carrillo y pidió al conjunto inglés que use la opción de compra que tiene sobre el peruano, la cual está tasada en 15 millones de euros. Recordemos que la 'Culebra' pertenece al Benfica y está a préstamo en el equipo londinense. "Cuando él llegó tuvo un impacto fantástico en el equipo y en la Premier League. Muchos jugadores y clubes no lo conocían. Veremos si se quedará. No es nuestro jugador pero tenemos confianza de que pueda quedar", mencionó.

