​Anderson Santamaría revela el duro momento que vive en la Liga MX

Anderson Santamaría reveló el duro momento que vive en la Liga MX, el defensor del Atlas y la selección peruana ha quedado al margen debido a una complicada lesión, que ni siquiera lo deja trabajar a la par de sus compañeros en el fútbol mexicano.

Revela duro momento en Liga MX

'Tengo una lesión, que gracias a Dios, no tiene que ver con huesos. Tengo un hematoma en el pie que no me permite ni ponerme los chimpunes por lo que no estoy entrenando. Sigo yendo a diario a la clínica y espero recuperarme rápido', declaró el defensor central para RPP.

Anderson Santamaría dejó el Puebla para buscar mayor continuidad en el Atlas, pero ni bien se venía asentando como titular apareció esta lesión que le impedirá estar esta noche cuando su cuadro enfrente a Tigres, por la fecha 8 del Clausura en la Liga MX.

Cabe mencionar que Atlas marcha en la novena casilla de la Liga MX con 10 puntos en su haber, cuadro de Anderson Santamaría lucha para salir de las casillas inferiores, faltan 10 fechas para que termine el campeonato y parece poco probable que lleguen a las liguillas finales.