Alexi Gómez revela consejo de 'Kukín' Flores para ser un mejor '10'

El delantero del Gimnasia y Esgrima de La Plata, Alexi Gómez no fue ajeno a los miles de mensajes de despedida para Carlos 'Kukín' Flores, quien falleció el último domingo a consecuencia de un presunto paro cardiaco.

La 'Hiena' usó su cuenta de instragram y mediante una historia reveló un consejo que le dio Kukín Flores, cuando ambos se encontraron en algún campo de juego.

"Una vez me dijiste: "Sobrino escucha un ratito. Tú juegas como m... eres un c... pero sabes qué, para que tú seas un mejor '10', tienes que mostrarte no esconderte sobrino, un ejemplo "Yo soy Kukín" "Soy figuertti", "Pido la pelota", yo hago jugar a los demás, eso tienes que hacer siempre", contó Gómez en sus redes sociales.

Gómez: "Kukín, el único 10 de la calle"

Además, Alexi Gómez en el mismo mensaje le agradeció a Carlos Flores, remarcando siempre la humildad en el exfutbolista del Sport Boys. "Gracias por tanto crack", sentenció.

