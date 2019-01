Alexi Gómez partió a Argentina: "Quiero pedir la número 10"

Con toda la fe. Alexi Gómez dejó Lima la noche del último lunes y partió a Argentina para sumarse a la pretemporada de Gimnasia y Esgrima La Plata de Pedro Troglio, pues el ex jugador de Universitario llega al país del tango a pedido del ex técnico crema.

La 'Hiena' sabe que esta oportunidad de salir al extranjero podría ser una de las últimas luego de estar en la MLS. Incluso el ex jugador crema tuvo un llamado de Ricardo Gareca a la selección peruana, sin embargo, no se volvió a repetir en el último proceso del 'Tigre'.

"Es consecuencia de la buena amistad y afinidad que tengo con él. Siempre lo digo, es como un papá, voy con todas las ganas del mundo, a hacer las cosas bien y no dejarlo mal porque me está pidiendo él. Tengo doble responsabilidad", dijo la 'Hiena' para América Deportes.

Ya tiene su número en mente

En su temporada en Universitario, Alexi Gómez utilizó el dorsal número 10, por lo que en Argentina también desea lucirla. "Dios quiera que sí, yo la voy a pedir. Si me la dan bien y si no, con el número que me toque, haré todo bien", agregó en sus declaraciones.

Las metas a corto plazo

A su llegada, Alexi Gómez hará dupla nada más y nada menos que con el hijo del 'Cholo' Simeone, por lo que Gómez está emocionado de que el estratega del Atlético de Madrid mire algunos de los encuentros de Gimnasia. "Vamos a ver qué pasa, espero que nos vaya bien y el papá nos mire", dijo.

Asimismo, su deseo de regresar a la selección peruana sigue vigente, confesó que en los últimos meses ha trabajado para eso y en el 2019 espera lograrlo. "Mi meta a corto plazo es regresar a la selección, estuve trabajando para eso, me he preparado mucho este momento que llega hoy", finalizó.

TAMBIÉN LEE