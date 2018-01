Alexi Gómez hace un mea culpa tras arribo a la Liga MX [FOTO]

Atlas no tuvo un buen arranque en la Copa MX Clausura 2018 y perdió 1-0 contra el Veracruz. Tras caer en la primera jornada de la Liga MX ante León por 1-2, el cuadro de Alexi Gómez buscaba levantarse del tropiezo, sin embargo ello no se dio y nuevamente los hinchas mostraron su incomodidad por los malos resultados. La 'Hiena' jugó 45 minutos, pero en su segundo partido con los 'Rojinegros' aún no está cómodo.

Alexi Gómez fue titular en Atlas, pero todavía no demuestra todo el potencial que puede aportar a su nuevo club. Mientras que el Veracruz no presentó ningún peruano en su once titular, recordemos que militan en Los Tiburones Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Wilder Cartagena y el reciente fichado Christian Ramos . La 'Hiena' busca ganarse la titularidad en la Liga MX.

Mea culpa

Alexi Gómez, que en su debut recibió las críticas por parte de los hinchas del 'Rojinegro', utilizó su cuenta de Instagram para hacer un mea culpa por los malos resultados que viene arrastrando Atlas.

"Había un tiempo antes de conocer la ropa elegante, el ego y los autos caros, antes que aprendiera el significado de cometer errores cuando apenas empezaba y ahora qué hay una vida algo desconocida siempre trato de recordar lo más importante. Solo tengo suerte de jugar al fútbol, compartió Alexi Gómez en su red social acompañado de una imagen suya. La publicación genero los comentarios de los hinchas, no solo mexicano, también cremas que respaldaron al zurdo.

