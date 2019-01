Alexi Gómez confesó que no dejó el fútbol gracias a Pedro Troglio [VIDEO]

Como padre e hijo. La presentación oficial de Alexi Gómez como nuevo jugador de Gimnasia Esgrima y La Plata tuvo su momento emotivo. Pues el ex jugador de Universitario recordó cuando el 'Rulo' lo dirigió en Lima y lo hizo cambiar en muchas cosas.

"Estoy agradecido con Pedro, él es como un padre para mi, no me da verguenza decirlo porque gracias a él yo no dejé el fútbol", confesó la 'Hiena' en conferencia de prensa. Pues sin duda alguna, la relación entre ambos personajes es buena y se ve desde el 2017 en Ate.

Además, Gómez se refirió a su llegada a Argentina luego de su paso por la MLS, pues solo llegó en condición de préstamo y no tuvo mayor participación. El extremo de 25 años, se refirió a Pedro Troglio y lo tildó de 'loco' por lograr entenderlo.

"Pedro dijo que yo estaba loco, pero creo que él está más loco porque me entiende", dijo entre risas el jugador. La 'Hiena' Gómez ya realizó su primer entrenamiento con el equipo y es uno de los jugadores más pedidos del club.

