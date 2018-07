Alexander Succar y otras promesas de vidrio

Las lesiones son el peor enemigo en el fútbol y si la suerte hubiera estado del lado de estos futbolistas peruanos, tal vez estarían destacando más.

Alexander Succar

El 19 de julio de este año, pasó por el quirófano para someterse a una operación en los dos talones en la ciudad de Madrid y este miércoles será sometido a una primera prueba para definir el tiempo estimado de recuperación para volver a defender los colores del Sion FC de Suiza. Pero esto no empieza aquí, en enero del 2015, cuando integraba la selección peruana sub-20, el delantero sufrió una lesión en el muslo posterior de la pierna derecha y perdió el encuentro ante Bolivia. Además, en 2017 fue convocado a la selección mayor por Ricardo Gareca tras la lesión de Raúl Ruidiaz; sin embargo, no pudo aprovechar la oportunidad pues no se recuperó del golpe al pie derecho que sufrió en Suiza.

Dato: Fue el goleador de la San Martin' (15 goles en 33 partidos) tras ser cedido del Sporting Cristal en 2017.

Iván Bulos



Empezó su carrera en el fútbol profesional en Sporting Cristal en 2011. En 2015 se anunciaba su llegaba al O'Higgins de Chile, donde destacó bastante pero tuvo una para importante por lesión. Luego, en octubre del 2017 sufrió una severa lesión en los entrenamientos junto a la selección peruana realizados en la Videna. La rotura del ligamento cruzado exterior lo tuvo varios meses fuera del campo.

Beto da silva

Debutó profesionalmente muy joven, a los 16 años en el Sporting Cristal. A los 19 años empezó su travesía por el fútbol internacional en el PSV de Holanda y tras un año fue vendido al Gremio de Porto Alegre. El problema de este atacante peruano también recae en las lesiones que no lo han dejado desarrollarse. En mayo del 2017, el delantero padeció una lesión y en noviembre volvió a ser afectado en el aductor del muslo izquierdo. En abril de este año, su actual club, Argentinos Juniors confirmó lesión en la pierna derecha y eso complica mucho el deseo del atacante peruano en sumar continuidad para poder ser tomado en cuenta con la selección mayor.

joazinho arroe



En junio de 2009 debutó en Siena de Italia. En 2013, mientras defendía los colores del Sporting Cristal sufrió una terrible lesión. Fue una fractura doble en la tibia y peroné de la pierna derecha como consecuencia de una fuerte entrada del defensa Frank Rojas, en ese entonces jugador de Pacífico FC. Esta acción terminó con una denuncia por delito de lesiones graves. Cabe mencionar que debido a esa jugada, Arroe se perdió el resto del Descentralizado 2013.