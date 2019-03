Alexander Succar: "Omar Merlo fue clave para jugar por Huachipato"

Alexander Succar se ha convertido en nuevo jugador de Huachipato de Chile, un club donde Omar Merlo, actual defensor de Sporting Cristal, es uno de los grandes ídolos, teniendo incluso murales cerca a las instalaciones de la institución, pues fue parte de un recordado campeonato en este milenio. Él, fue fundamental para que fiche por el equipo chileno.

Estuve con Omar Merlo hace dos días y me dio las mejores referencias del club y de su gente. 'Omi' fue clave para tomar la decisión, porque al pensar en este paso él me entregó una buena opinión y me vine para Huachipato, indicó Alexander Succar para la web oficial de Huachipato.

Hoy le damos la bienvenida al delantero peruano Alexander Succar, quien se transforma en el octavo refuerzo acerero para la Temporada 2019.

Además, dijo lo siguiente: Vengo con las expectativas de ganar y de hacerme puesto en este club. Que la gente me vaya conociendo por mi fútbol y con eso ascender en mi carrera profesional. Como delantero me acomodo a cualquier parte del ataque, indicó Alexander Succar, que solo cuenta con la experiencia en el extranjero de haber jugado en Sion de Suiza.

Finalmente, reconoció que Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá, dijo el delantero.

