Juvenil con raíces peruanas es fichado por el Manchester City hasta el 2022 | FOTOS

Manchester City se ha asegurado a una de sus grandes promesas por las próximas cuatro temporadas. Se trata del jugador inglés (con nacionalidad peruana por su madre) Alexander Robertson, quien ha tenido un gran desempeño en el conjunto 'Citizen'.

Hace algún tiempo, Alexander Robertson estuvo en la mira de la selección peruana Sub 17, cuando el equipo dirigido por Carlos Silvestri se preparaba para el Sudamericano disputado en marzo, pero el DT fue enfático al señalar que el inglés no tenía interés en participar de la 'Bicolor'.

"Está descartado porque el chico ya jugó dos amistosos internacionales con Inglaterra. El momento en el que hablé con el padre, será hace un par de meses atrás, la prioridad para [Alexander] Robertson es la selección inglesa porque viven allá, tiene su carrera y está bien visto en el Manchester City", afirmó Carlos Silvestri en diálogo con el portal "Fútbol de Menores".

A big day at the CFA - Oscar Tarensi (16), Alexander Robertson (16) and Oscar Bobb (15) just a few of those putting pen to paper.#MCFC pic.twitter.com/i4s31Ha9t3

— City Xtra (@City_Xtra) 9 de julio de 2019