Alexander Callens fue elegido dentro del once ideal de la MLS

Hay jugadores que siempre han estado a la espera de una posible convocatoria a la selección peruana y uno de ellos es el defensor Alexander Callens, quien desde la temporada pasada viene realizando grandes actuaciones en el New York City de la MLS.

El defensor quiere demostrar que el buen rendimiento en el 2017 no fue cosa que ocurre una vez en la vida y este año ha seguido en la misma senda de buenas actuaciones. Esta vez, Alexander Callens fue elegido dentro del once ideal de la fecha en la MLS gracias al gran partido realizado con New York City.

Con un partido menos que el Atlanta United y a solo un punto de ellos, el New York City de Alexander Callens podría ser el líder de la Conferencia Este en la MLS.

