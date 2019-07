Alejandro Duarte reveló que pudo jugar la Copa Libertadores con un club peruano, pero Lobos BUAP bloqueó la operación

El arquero peruano Alejandro Duarte ya debutó con su nuevo club en México, Zacatepec de la Segunda División, sin embargo, el golero recordó que a fines del 2018 estuvo cerca de volver al fútbol peruano para jugar en un club que iba a disputar la Copa Libertadores (Alianza Lima, Sporting Cristal o FBC Melgar) pero un directivo de Lobos BUAP (equipo actual en ese entonces) no cedió a la operación.

"Quise volver al fútbol peruano en diciembre porque en los primeros meses en Lobos BUAP no jugué y tuve una oferta de un club que iba a jugar la Copa Libertadores", confesó el portero a RPP Noticias. Asimismo, Duarte dijo que llegó a convencer al entrenador para que me liberara seis meses, pero al final un directivo no quiso que se vaya.

Torneo Clausura 2019 EN VIVO: hora, lugar y canal para ver todos los partidos de la fecha 2



¿Si Gareca borra a Christian Cueva? Estos son los cinco posibles reemplazantes de 'Aladino' | FOTOS

Peter Arévalo arma polémica en Fox Sports: "Raúl Ruidíaz tiene mejores números que Paolo Guerrero y Farfán" | VIDEO

"Se bloqueó la operación. Fue bastante triste porque tampoco jugué mucho en el siguiente medio año", agregó en sus declaraciones. Asimismo, Duarte tocó el tema de volver a la selección peruana y ser considerado por Ricardo Gareca para la siguiente convocatoria.

"Si vuelvo a la selección ya es un tema muy personal del comando técnico por su valorización del rendimiento de cada jugador y la liga en la que está. Creo que la Segunda de México está en un buen nivel por lo que he visto, lo que mis compañeros me han dicho y lo que he podido comprobar, pero al final uno tiene que verla y sacar sus propias conclusiones", finalizó el jugador.