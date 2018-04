Alberto Rodríguez ya tiene técnico en Junior de Barranquilla

Tras destituir a Alexis Mendoza, el Junior de Barranquilla, a través de su presidente Antonio Char, confirmó que Julio Comesaña será el nuevo técnico del conjunto colombiano, donde milita Alberto Rodríguez.

"Julio Comesaña será el director técnico del Junior. Lo traemos porque se hace muy complicado para cualquier otra persona que no conozca a los jugadores, que no conozca el medio, que no conozca la competencia venir y dar resultados inmediatos. Nos toca afrontar 12 partidos en 35 días y eso no es fácil", dijo el presidente del conjunto colombiano.

Es preciso señalar que Julio Comesaña ha dirigido hasta en ocho oportunidades a Junior de Barranquilla y tendrá que preparar al equipo que enfrentará el próximo jueves a Alianza Lima en la Copa Libertadores.