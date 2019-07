Agente de Miguel Trauco: "Lo veo en Europa, hablando francés, alemán o turco"

Miguel Trauco aún no tiene un futuro definido. Lo que sí se sabe es que dejará Flamengo y su destino está entre Francia, Alemania e incluso está la posibilidad de sumarse al fútbol de Turquía. Así lo ha confirmado su propio representante, José Chacón, en Radio Ovación.

"Estamos en un momento de transición. Por un lado, tengo una conversación pendiente con Flamengo que será en la próxima semana. Ellos evaluarán si hacen una oferta de renovación, pero por nuestra parte estamos viendo todas las ofertas que le hacen a Miguel Trauco. En ese sentido, se está viendo clubes de España, Alemania, Francia, Bélgica y Turquía", indicó el agente del lateral.

Este viernes se hizo fuerte el rumor de una posible transferencia de Miguel Trauco a Schalke 04, el poderoso club de la Bundesliga que buscará pelear los primeros puestos tras una mala temporada 2018-19.

"Esa noticia ha venido desde Turquía, no de Alemania. Hemos conversado con varios clubes teutones, pero hasta el momento no hay nada concreto. Por respeto a los equipos, no puedo mencionar el nombre de los equipos. Veo a Miguel en la próxima temporada en Europa hablando alemán, francés o turco", informó José Chacón.

Según informaron los medios brasileños, Schalke 04 habría iniciado las gestiones para contactarse con Miguel Trauco y buscar su fichaje.

