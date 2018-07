Abogado de Paolo Guerrero: "Él puede jugar sin problemas"

Paolo Guerrero, delantero peruano se sumó hoy al entrenamiento de Flamengo en las instalaciones del Nido del Urubu tras disputar el mundial de Rusia 2018 con la selección peruana.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El delantero peruano, Paolo Guerrero llegó a Rio de Janeiro a las 4:00 a.m y se sumó a los entrenamientos del 'Mengao' aproximadamente a las 8:00 a.m. (hora local). El 'Depredador' realizó trabajos diferenciados y corrió alrededor del campo de entrenamiento.

El próximo duelo de Flamengo es el 18 de julio ante Sao Paulo por el Brasileirao, ¿pero Paolo Guerrero puede jugar? Es la pregunta que todo hincha del Flamengo y aficionado peruano se hace. Por eso, El Bocón decidió contactarse con uno de sus abogados, Juan de Dios Crespo para que nos aclare el problema.

"Paolo Guerrero esta habilitado para poder jugar sin problemas. Su sanción está suspendida", le dijo Juan De Dios Crespo a El Bocón.

Luego el abogado no quiso dar más detalles con respecto al tema de Paolo Guerrero, pero declaró lo siguiente: "Buscamos tener los fundamentos del TAS para haber dado ese veredicto y hasta que ellos no se manifiesten él está apto. No puedo dar más detalles al respecto. Espero lo entiendas".

Finalmente, Paolo Guerrero aún tiene contrato por 40 días más con el Flamengo, pero el presidente de dicho equipo habló que pretende renovarle el vinculo al delantero peruano.