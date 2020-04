WrestleMania 2020 EN VIVO| TAKER GANA!!!! GANA!! EL HOMBRE MUERTO

WrestleMania 2020 EN VIVO | Undertaker dice que Styles es más duro de lo que le dio crédito, ya que Styles se disculpa mientras está acostado junto a la tumba abierta.

WrestleMania 2020 EN VIVO | Undertaker saca a los hombres encapuchados y golpea a Gallows y Anderson con una pala antes de que Styles rompa una lápida sobre su espalda.

Wrestlemania 2020 EN VIVO | Undertaker continúa golpeando a Styles y dice: “Tengo mucho más” mientras Styles continúa su retiro.

Wrestlemania 2020 EN VIVO | Vuelve el American BadAss, Undertaker aparece en una motocicleta. Está el REBELDE AMERICANO VIVO!!

Undertaker enfrentando a Styles en WrestleMania es un partido de ensueño que pocos fanáticos probablemente pensaron que verían, pero dos de los grandes de todos los tiempos finalmente cerrarán cuernos este fin de semana.

Si bien la rivalidad entre Taker y Styles no ha durado mucho, ha sido bastante personal con The Phenomenal One llamando a The Undertaker un anciano y criando constantemente a su esposa, la ex superestrella de la WWE Michelle McCool.

Styles subió la apuesta cuando anunció que sería un partido de Boneyard, que es una pelea que probablemente tendrá lugar en un cementerio de algún tipo según el nombre.

The Undertaker vs AJ Styles tendrán el combate ¨Boneyard Match¨vía WWE Network EN VIVO en español en donde solo el mejor saldrá victorioso. No te pierdas aquí todos los detalles.

WWE Wrestlemania 2020

Hora exacta Argentina

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Buenos Aires.

Hora exacta Perú

WrestleMania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Lima.

Hora exacta España

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 11.00 p.m. con el kickOFF y 12:00 a. m. (domingo) el Main Event, ambos en horario de Madrid.

Hora exacta Chile

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Santiago.

Hora exacta Colombia

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Bogrotá.

Hora exacta Ecuador

Wrestlemania 36 será transmitida vía FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Quito.

Hora exacta Estados Unidos

Wrestlemania 36 será transmitida por FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Washington DC.

Aquí más sobre WWE y Wrestlemania 36

1. Wrestlemania 36 x FOX Action | Qué es la WWE y dónde ver la programación del Wrestlemania: fecha hora y canal

WWE es una empresa de Estados Unidos de medios y entretenimiento. Esta se le conoce especialmente por la lucha libre profesional. Cabe recordar que WWE también ha incursionado en otros campos como el cince y el fútbol americano, entre otros negocios. El dueño de esta marca es el administrador Vincent K.

Horario exacto: ¿ A qué hora comienza WrestleMania 36?

* “Kick - off” se trasmite 2 horas antes del evento WrestleMania 36

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Canal TV: ¿Qué canal lo va a pasar?

Los dos días de WrestleMania 36 se podrán ver por la señal de WWE Network, FOX ACTION (para Latinoamérica), Pay-Per-View (PPV), FOX SPORTS - FOX SPORTS 1 - FOX DEPORTES (para la región centroamericana), y FITE.tv

2. Wrestlemania 36 x FOX Action | WWE wrestlemania EN VIVO: cartelera y programación México y USA

Cartelera del sábado 4

Campeonato femenino de RAW: Becky Lynch vs. Shayna Baszler

Campeonato de Universal: Braun Strowman vs. Goldberg

Firefly Funhouse Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

Kevin Owens vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras por el campeonato en parejas de SMACKDOWN: The New Day vs. The Usos vs. John Morrison and The Miz

Elias vs. King Corbin

Campeonato en parejas feminino : Alexa Bliss and Nikki Cross vs. The Kabuki Warriors

Campeonato Intercontinental: Daniel Bryan vs. Sami Zayn

Wrestlemania 36 x FOX Action | Dónde ver FOX Sports EN VIVO WWE WrestleMania 2020? Canales Televisión

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO WWE WrestleMania 36

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cartelera del domingo 5

Campeonato WWE : Drew McIntyre vs. Brock Lesnar

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton

Campeonato femenino de SMACKDOWN: Naomi vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Bayley vs. Sasha Banks

Campeonato en parejas de RAW: The Street Profits vs. Austin Theory and Angel Garza

Campeonato femenino de NXT : Rhea Ripley vs. Charlotte Flair

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Otis vs. Dolph Ziggler

3. Cuándo y Dónde es el WrestleMania 36 2020 vía WWE Network EN VIVO

Este 4 y 5 de abril se desarrollará WrestleMania 36 vía FOX ACTION, WWE Network y Pague por ver (PPV). Bocon.pe te llevará minuto a minuto EN VIVO y en Directo todo el evento. Luchas como la de Goldberg vs. Braun Strowman; Brock Lesnar vs Drew Mcintyre; y The Undertaker vs AJ Styles serán las más esperadas.

4. Quién Ganó el Wrestlemania 2019

Seth Rollins ganó el Royal Rumble match masculino de 2019 y eligió enfrentar a Brock Lesnar por el Campeonato Universal de la WWE en WrestleMania 35.

5. The Undertaker vs AJ Stlyles cartelera y programación vía Fox Action ONLINE y WWE Network

El ‘Enterrador’ podría retornar a Wrestlemania 36 como su personal patriota, American BadAss, para enfrentar AJ Styles, quien osó faltar el respeto a su esposa. El dueño del ‘Ascensor de la Muerte’ volvería a utilizar el Penthouse para derrotar al ‘Fenomenal’ que está a un paso de salir de WWE.

6. ¿Qué significa Wrestlemania?

WrestleMania es un evento de pago-por-ver (PPV) de lucha libre profesional de la empresa WWE desde 1985 siendo la fecha oficial, los meses de marzo y abril. WrestleMania es para la WWE lo que el Super Bowl es para la NFL o la World Series en la MLB, es decir, el evento de entretenimiento deportivo más importante del año.

7. Wrestlemania 36 x FOX Action | Cómo ver WWE Network PPV GRATIS ONLINE desde México y USA

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network para USA y México.

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEOS RECOMENDADOS:

John Cena aceptó el reto de Bray Wyatt. (WWE)

John Cena aceptó el reto de Bray Wyatt. (WWE)

Lo mejor de Brock Lesnar en WrestleMania. (Foto y video: WWE)

Lo mejor de Brock Lesnar en WrestleMania. (Foto y video: WWE)