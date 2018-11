​WWE: Stone Cold sorprende fans abandonando la cerveza

Los hinchas de la WWE se despertaron esta semana con una noticia que los descuadró, resulta que Stone Cold confesó que ha dejado la cerveza debido a una rigurosa dieta que viene siguiendo. Las míticas entradas de Steve Austin 3:16 a los cuadriláteros acompañado de sus latas no volverán por el momento.

Stone Cold sorprende a fans

'Mi programa de comida está yendo fantástico. Me estoy pegando a mi horario exacto. No he tomado ninguna clase de alcohol en los últimos 14 días. Las libras están yéndose. Mi fuerza está aumentando. Jesucristo, me estoy volviendo tan fuerte como un maldito caballo. Estoy sin alcohol. Y cuando vas a las pesas de forma consistente y comes lo que se supone que debes comer, es increíble la diferencia que puedes hacer. Estoy haciendo mi DDP Yoga y voy a salir y hacer movimientos de cheerleader en un minuto. El programa de Dallas funciona, lo estoy apreciando', dijo.

Como se recuerda, Stone Cold se convirtió en uno de los rosters más famosos y seguidos de la WWE durante la década del 2000, sus míticas peleas ante The Rock, Triple H, The Undertaker y Kane, entre otros.