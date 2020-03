WWE Smackdown EN VIVO: el ‘show azul’ será este viernes 6 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el KeyBank Center y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 3.

WWE confirmó que realizará un Gauntlet Match para definir qué pareja saldrá última en la cámara de la eliminación, durante el combate pactado por los títulos, cuyos dueños son The Miz y John Morrison.

Los titulares de Smackdown se medirán contra los equipos de The New Day, The Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party y el dueto que han formado Dolph Ziggler y Robert Roode, dos de los rudos de la ‘marca azul’.

WWE Smackdown EN VIVO ONLINE EN DIRECTO ver Fox Sports 3 desde el KeyBank Center (Foto: WWE)

De otro lado, Sasha Banks y Bayley se unirán para una pelea contra Naomi y Lacey Evans. Las luchadoras involucradas en este combate han desarrollado rivalidades durante las recientes semanas.

“The Fiend” Bray Wyatt regresará a través del segmento Firefly Fun House. El excampeón de la empresa se referirá al reto aceptado por John Cena con miras a Wrestlemania 36, el mega show de la compañía.

Roman Reings también se pronunciará sobre el combate titular contra el legendario Goldberg. El samoano consiguió una oportunidad ante el actual monarca en la ‘Vitrina de los Inmortales’ del próximo mes.

El campeón Intercontinental Braun Strowman tendrá una mano a mano frente a Shinsuke Nakamura, quien está asociado con Sami Zayn. Todos ellos también se medirán en Elimination Chamber.

Finalmente, esta edición de Smackdown tendrá invitados de lujo, pues la mítica facción nWo (Kevin Nash, Scott Hall y Sean “X-Pac” Waltman) visitarán la sección A Moment of Bliss, conducida por Alexa Bliss.

Smackdown: horarios del programa

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Brasil 10:00 p.m.

España 2:00 a.m. (7 de marzo)

