​WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO ONLINE: cartelera y canal de transmisión

Se viene uno de los eventos más esperados por los fans de la WWE Royal Rumble 2019 se realizará en el Chase Field de Arizona desde las 5:00 pm (hora peruana) el Kick Off y a las 7:00 pm su main card vía FOX Action GRATIS | EN DIRECTO | SIN PAGA y el Minuto a Minuto en ElBocón.pe

Royal Rumble 2019 - Cartelera

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

Campeonato de los Estados Unidos: Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Campeonato Femenino de SmackDown: Asuka (c) vs. Becky Lynch

Campeonato Femenino de Raw: Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Bar (Cesaro & Sheamus) (c) vs. The Miz & Shane McMahon

Campeonato de la WWE: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Finn Bálor

Royal Rumble Match masculino:

Participantes confirmados: R-Truth, John Cena, Randy Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali y Titus O'Neil.

Royal Rumble Match femenino:

Participantes confirmadas: Carmella, Natalya, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mickie James, Alicia Fox, Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega, Charlotte Flair, Naomi, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss y Lacey Evans.

WWE Royal Rumble 2019: horarios Fox Action

México: 4:00 pm. (Kick-off) – 6.00 pm. (Main Card)

Honduras: 4:00 pm. (Kick-off) – 6.00 pm. (Main Card)

Guatemala: 4:00 pm. (Kick-off) – 6.00 pm. (Main Card)

El Salvador: 4:00 pm. (Kick-off) – 6.00 pm. (Main Card)

Nicaragua: 4:00 pm. (Kick-off) – 6.00 pm. (Main Card)

Ecuador: 5:00 pm. (Kick-off) – 7.00 pm. (Main Card)

Perú: 5:00 pm. (Kick-off) – 7.00 pm. (Main Card)

Colombia: 5:00 pm. (Kick-off) – 7.00 pm. (Main Card)

Panamá: 5:00 pm. (Kick-off) – 7.00 pm. (Main Card)

Bolivia: 6:00 pm. (Kick-off) – 8.00 pm. (Main Card)

R. Dominicana: 6:00 pm. (Kick-off) – 8.00 pm. (Main Card)

Paraguay: 6:00 pm. (Kick-off) – 8.00 pm. (Main Card)

Puerto Rico: 6:00 pm. (Kick-off) – 8.00 pm. (Main Card)

Venezuela: 6:00 pm. (Kick-off) – 8.00 pm. (Main Card)

Argentina: 7:00 pm. (Kick-off) – 9.00 pm. (Main Card)

Brasil: 7:00 pm. (Kick-off) – 9.00 pm. (Main Card)

Chile: 7:00 pm. (Kick-off) – 9.00 pm. (Main Card)

Uruguay: 7:00 pm. (Kick-off) – 9.00 pm. (Main Card)