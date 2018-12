WWE: Ronda Rousey sufrió accidente automovilístico en Perú [VIDEO]

La pasó mal. Ronda Rousey, luchadora de la WWE, estuvo algunas horas en Perú junto a su hermana María Burns Ortíz y sufrió un accidente de tránsito que quedó registrado y publicado en su canal de Youtube. A pesar de que fue un paso fugaz, la excampeona de la UFC nunca olvidará su estadía en Lima.

Ronda Rousey y la producción de la WWE pasaron por Chile y Argentina con algunas presentaciones pactadas en la gira sudamericana de la compañía. 'Rowdy' se vio obligada a pisar suelo peruano debido a que la aerolínea que tenía que llevarla a Estados Unidos estaba en huelga.

En el video subido a Youtube se puede apreciar que todo sucedió mientras que Ronda Rousey se dirigía desde su hotel hacia el aeropuerto en un taxi. En la ruta, un automóvil particular impactó el auto en el que viajaba la luchadora, de una forma no muy grave, pero los conductores se enfrascaron en una acalorada discusión, que casi llega a los golpes.

Por suerte para Ronda Rousey, la situación de pasó a mayores, pero todo quedó registrado y publicado en su página de Youtube. "Acabamos de ser atropelladas por otro automóvil en el camino hacia el aeropuerto, para salir de aquí" afirmó Rousey, quien luego añadió. "Dios mío, vamos a casa, por favor. Usted simplemente no puede hacer esto. ¿Qué diablos?", se le escucha decir.

Luego Ronda Rousey aseguró que no deseaba bajarse y ponerle fin a la pelea con alguna llave o un movimiento de MMA. "No quiero meterme en una pelea en las calles de Perú. No quiero involucrarme aquí", indicó la luchadora en el video que se ha convertido en viral.

