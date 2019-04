WWE Raw EN VIVO: previo a WrestleMania 35 por Fox Sports 2

WWE Raw EN VIVO: este lunes 1 de abril se desarrollará el capítulo mil 349 del 'show rojo', el último antes de WrestleMania 35, desde el Capitol One Arena de Washington, DC. El programa iniciará a las 7:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por la señal de Fox Sports 2 online.

Los estelares de Wrestlemania 35 verán acción en Raw, pero no lo harán de forma individual como en el pasado evento. Esta vez Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair harán equipo para medirse al 'The Riott Squad'.

Brock Lesnar, campeón Universal, hará una aparición en esta edición de Raw. La 'Bestia encarnada' encarará a Seth Rollins, quien la semana pasada aseguró que, junto al Universo de WWE, arrebatará la correa al monarca.

Relive 20 of the greatest matches to happen at recent #WrestleMania events, featuring @WWERollins, @RealKurtAngle, @MsCharlotteWWE, and many more of your favorite @WWE Superstars! https://t.co/AvNFUc2GSn

