WWE Raw EN VIVO ONLINE desde el Smoothie King Center

WWE Raw EN VIVO: el capítulo mil 370 del ‘show rojo’ será este lunes 25 de agosto desde las 7:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede Smoothie King Center de New Orleansy la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

La segunda jornada del torneo King of the ring se desarrollará en

esta edición de la ‘marca roja’. La empresa anunció dos combates muy interesantes: Ricochet vs. Drew McIntyre y The Miz vs. Baron Corbin.

El ex monarca de los Estados Unidos continuará con la rivalidad frente al escocés, pero esta contienda tendrá un premio extra. Hace unos programas de Raw, el acrobático peleador venció al británico en una lucha emocionante.

De su lado, Baron Corbin quiere recuperar protagonismo en la WWE. El ‘Lobo solitario’ desea sumar otro logro importante a los tantos éxitos conseguido en la compañía. Sin embargo, el ex gerente se medirá al experimentado The Miz.

Seth Rollins y Braun Strowman son los actuales campeones en parejas de la ‘marca roja’. Los monarcas, por el momento, no tienen oponentes para Clash of Champions, el próximo evento de la lucha libre de entretenimiento.

La cartelera también tendrá la presentación de las mujeres de WWE con una lucha entre Nikki Croos y Bayley. Hace una semana, la dueña del cinturón de SmackDownLive atacó a Charlotte en el espacio "A Moment of Bliss". Esta actitud no fue del agrado de Croos.

De otro lado, Sasha Banks sigue alborotando a las integrantes del elenco de Raw. La ‘Jefa’ continúa con los ataques y mensajes contra Natalya y Becky Lynch. ‘The Man’ advirtió que enviará a casa a ‘The Boss’.

WWE Raw: horarios del programa

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (27 de agosto)