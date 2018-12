​Mujer aplica llave de The Undertaker durante pelea en 'Black Friday'

Peleas son cosas repetitivas en los 'Black Friday' de Estados Unidos, las personas esperan este día del año para arrasar en las tiendas con las ofertas que se realizan, pero pocas veces se ha visto que apliquen llaves al mismo estilo de la , como lo hizo una mujer imitando al conocido The Undertaker.

En el video se aprecia como una mujer intenta hacerle hacer una llave de The Undertaker conocida como 'puerta del infierno', la cual consiste en un estrangulamiento con las piernas que después de algunos segundos te puede dejar inconsciente.

El 'Black Friday' es un día del año en Estados Unidos donde las personas hacen inmensas colas y hasta acampan desde un día anterior, para poder entrar primero al momento de la apertura de tienda y así coger uno de los productos que está con mayor oferta como televisores, consolas de videos, celulares entre otras cosas.

This lady put another Black Friday shopper in the gogoplata!!

pic.twitter.com/3IzVR2yv6o

— Ryan Satin (@ryansatin) 24 de noviembre de 2018