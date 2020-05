WWE Money in the Bank 2020 tendrá lugar este domingo 10 de mayo, Día de la Madre en la mayoría de países, desde la sede de WWE en Stamford, Connecticut, también conocida como la Torre Titánica. En medio de la pandemia de Coronavirus, WWE ha tenido que respetar el protocolo de sanidad para mantener a flote sus programas y eventos, pues la firma de Vince Mcmahon ha sido catalogado como negocio esencial.

12 hombres y mujeres comenzarán desde la planta baja de Titan Towers y lucharán hasta la cúspide del edificio donde los codiciados maletines esperan. Entre este formato único de Money in the Bank. Este sería un PPV memorable de la WWE pues nunca un maletín ha estado a gran altura.

Fecha: domingo 10 de mayo

Horarios de Money in the Bank 2020

Sudamérica

Centroamérica - Norteamérica

Money in the Bank ladder match femenino: Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella.

Money in the Bank ladder match masculino: Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis o Dolph Ziggler vs. AJ Styles

WWE Universal Championship: Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

WWE SmackDown Women’s Championship: Bayley (c) vs. Tamina

Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins