Si bien la mayor parte de los Estados Unidos se encuentra angustia por el aumento de casos de COVID-19, WWE continúa produciendo sus episodios semanales, pero sin público. La compañía está decidida a no permitir que el brote del Coronavirus afecte su negocio habitual y actualmente trabaja desde el Centro de rendimiento en Orlando.

WWE Money in the Bank 2020 se desarrolla este domingo 10 luego del último magno evento WrestleMania 36 del mes pasado, la buena parte del evento Money in the Bank será dentro del WWE Performance Center en Orlando, Florida, debido a las restricciones causadas por la pandemia de coronavirus.

¡Se acabaron las dudas!



Ellos son los participantes por el Maletín de #MITB, ¿Quién es tu favorito? 🤔 pic.twitter.com/pyqWlVHW29 — WWE Español (@wweespanol) May 5, 2020

En uno de los giros más creativos que hemos visto en la historia de la compañía, no solo se reducirán simultáneamente los combates en la escalera Money in the Bank de hombres y mujeres, sino que el caos surgirá de la sede de la WWE en Stamford, Connecticut. El total de 12 hombres y mujeres comenzarán el partido en la planta baja de Titan Towers.

DETALLES DE LA TRASMISIÓN EN VIVO - EN DIRECTO

Fecha: domingo 10 de mayo

Money in the Bank 2020: Horarios

Sudamérica

Perú 6:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

Centroamérica - Norteamérica

Estados Unidos: 7:00 pm ET

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Panamá 6:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Money In The Bank: ¿En qué canal será la transmisión en vivo ?

Money In The Bank se transmitirá vía su plataforma de WWE NETWORK. El evento también se mostrará en BT Sport Box Office.

Vía YouTube, Twitter, Facebook y Twitch se podrá ver el Pre-Show.

FOX SPORTS - FOX DEPORTES (Zona Norte-Centroamérica)

FOX ACTION (Latinoamérica)

DirecTV (USA) - Pague-Por-Ver

Este Quiz de mitad de semana está dedicado a la Lucha de Escaleras de #MITB 💥



¿Cuál crees que ha sido el mejor lance de todos los tiempos? 🤔 pic.twitter.com/XZXY7jGA6H — WWE Español (@wweespanol) May 6, 2020

Money In The Bank: ¿Puedo verlo GRATIS?

Los nuevos suscriptores de WWE NETWORK pueden obtener una prueba GRATUITA de un mes.

Ya conocemos a todas las participantes de la lucha femenil por el Maletín de #MITB, mientras que en la varonil aún queda un lugar... 🧰👈👥 pic.twitter.com/wh0BWlBwPN — WWE Español (@wweespanol) May 2, 2020

Money In The Bank: Cartelera oficial

Hasta el momento, se han confirmado seis partidos para el pago por evento.

Braun Strowman (c) vs Bray Wyatt por el Campeonato Universal

Drew McIntyre (c) vs Seth Rollins por el Campeonato de la WWE

Bayley (c) vs Tamina por el Campeonato Femenino de SmackDown

The New Day vs Miz and Morrison vs The Forgotten Sons vs Lucha House Party por los Campeonatos de Parejas SmackDown

Daniel Bryan vs King Corbin vs Rey Mysterio vs AJ Styles vs Aleister Black vs Otis - Lucha de escaleras Money in the Bank

Shayna Baszler vs Asuka vs Nia Jax vs Dana Brooke vs Carmella vs Lacey Evans en el partido de la escalera corporativa Money in the Bank - Lucha de escaleras Money in the Bank

VIDEO RECOMENDADO

WWE: Otis derrotó a Dolph Ziggler. (Video: FOX Sports)