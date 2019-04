​WWE: Luchadores lesionan al árbitro y este hace conteo con la pierna rota | VIDEO

Un video de la WWE viene dando vueltas en redes sociales con gran velocidad, se trata de una lucha por NXT en Nebraska donde el árbitro principal, Tom Castor, sufrió una impactante e insólita lesión por parte de los luchadores, pero a pesar de tener la pierna rota, subió al cuadrilátero para dar por terminada la pelea con el clásico conteo.

El réferi en la WWE, Tom Castor (@tomcastorWWE) terminó su trabajo, pese a tener una pierna rota. Luego de que su reemplazo también se lesionara, el árbitro se las arregló para subir nuevamente a la lona para cumplir con su trabajo hasta el final en el combate entre Velveteen Dream y Tyler Breeze.

That moment you realize your town is cursed. 2 leg injuries in 1 night #NXTOmaha pic.twitter.com/jz1RB8Ymyk