WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver [GRATIS] En Directo la cámara de eliminación desde Philadelphia

Mira AQUÍ, WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO desde el Welss Fargo Center de Philadelphia, este domingo 8 de marzo desde las 18:00 horas de Perú (19:00 horas de Philadelphia). Ver HOY la Cámara de Eliminación con las esperadas peleas de figuras como Daniel Bryan, Seth Rollins, Aj Styles, Braun Strowman, entre otras grandes estrellas que se harán presentes este domingo en Filadelfia. Sigue EN DIRECTO ONLINE la transmisión minuto a minuto, conoce los resultados de todas las peleas, revisa la cartelera completa, cómo ver Fox Action para seguir el PPV y entérate de los horarios en el mundo.

WWE Elimination Chamber 2020: Cartelera completa

Elimination Chamber Match: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Ronda Rousey.

- La ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 36.

3-on-1 Handicap Match por el Campeonato Intercontinental: Braun Strowman (campeón) vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro & Sami Zayn.

Elimination Chamber Match por el Campeonato en Parejas de SmackDown: John Morrison & The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Big E) vs. Heavy Machinery (Otis & Tucker) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik & Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso).

- Ziggler y Roode serán los últimos en entrar.

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins & Murphy.

No Disqualification Match: AJ Styles vs. Aleister Black.

Campeonato de los Estados Unidos: Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo.

Daniel Bryan vs. Drew Gulak.

WWE Elimination Chamber 2020: ¿En qué canal transmiten el evento?

Podrás verlo a través de Fox Action para todo Latinoamérica.

¿Cómo y dónde ver FOX Sports En vivo desde una app?

1. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

2. DirecTV: Aquí podrás tener partidos en vivo, repeticiones, resultados en directo y es una aplicación exclusiva solo para los clientes de DIRECTV a través de Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3. Para poder tener esta aplicación puedes descargarlo desde App Store ó Google Play solo ingresando el usuario y contraseña que le brinda el proveedor de cable.

¿Qué canal es Fox action?

Según lo que se puede apreciar en la red, este en un servicio el cual se denomina, Fox Premium Action. Este canal de televisión funciona por suscripción en Latinoamérica y el paquete es de origen estadounidense.

WWE Elimination Chamber 2020: horarios en el mundo

WWE Elimination Chamber 2020 en México | 17:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Honduras | 17:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Guatemala | 17:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Nicaragua | 17:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Ecuador | 18:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Perú | 18:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Colombia | 18:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Panamá | 18:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Bolivia | 19:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en República Dominicana | 19:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Paraguay | 19:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Puerto Rico | 19:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Venezuela | 19:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Argentina | 20:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Brasil | 20:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Chile | 20:00 horas

WWE Elimination Chamber 2020 en Uruguay | 20:00 horas

¿Qué es WWE Elimination Chamber 2020?

Elimination Chamber (2020) (también conocido como No Escape (2020) en Alemania [1] ) es un próximo evento de lucha libre profesional de pay-per-view y WWE Network evento producido por la WWE por sus primas y SmackDown marcas. Tendrá lugar el 8 de marzo de 2020 en el Wells Fargo Center en Filadelfia , Pensilvania . [2] Será el décimo evento bajo la cronología de la Cámara de Eliminación.

¿Qué significa el PPV?

Traducido al español significaría el pago por visión o pago por ver (Pay Per View). En otros sitios se le conoce como la televisión a la carta (suscripción) o que se paga por ciertos eventos, como los de UFC o el famoso Elimination Chamber.