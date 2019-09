Sigue la WWE Clash of Champions 2019 EN VIVO y EN DIRECTO desde el Spectrum Center

WWE Clash of Champions 2019: el evento será este domingo 15 de septiembre desde las 6:00 p.m. (horario peruano). El evento tendrá como sede el Spectrum Center de Charlotte y la transmisión estará a cargo de Fox Action y en el servicio de streaming WWE Network.

WWE ha confirmado una cartelera con once combates para el noveno pay-per-view (pague-por-ver) del 2019. En esta edición, diez peleas serán titulares y la restante tendrá una estipulación especial.

Seth Rollins y Braun Strowman pondrán en juego los cinturones en pareja de Raw contra Dolph Ziggler y Robert Roode. Pero, en este mismo show, el ‘Arquitecto’ defenderá el cetro Universal ante el ‘Monstruo entre hombres’.

Kofi Kingston, máximo monarca de la WWE, puede concluir una larga rivalidad contra Randy Orton. En los programas semanales, ambas superestrellas fueron calentaron el ambiente con violentos enfrentamientos.

Uno de los duelos más esperados de Clash of Champions será el que protagonicen Becky Lynch y Sasha Banks. Desde su regreso a la compañía, la ‘Jefa’ ha provocado a la campeona femenina de Raw, quien defenderá su corona.

La máxima representante de la ‘marca azul’ también tendrá una pelea titular. Bayley se enfrentará a una conocida suya desde la época de NXT: Charlotte Flair. La ‘Reina’ quiere recuperar su estatus en la división.

Roman Reings quiere cobrarse una revancha personal ante Erick Rowan. El ‘Big dog’ había sufrido ataques anónimos en las pasada ediciones de SmackDownLive. Sin embargo, el samoano ya descubrió la identidad del agresor.

AJ Styles, Shinsuke Nakamura, The New Day, Drew Gulak, Alexa Bliss y Nikki Cross son los otros monarcas que pelearán por retener sus cinturones en Clash of Champions.

WWE Clash of Champions 2019: cartelera del evento

Universal Championship Match

Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman

WWE Championship Match

Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton

Raw Women’s Championship Match

Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks

SmackDown Women’s Championship Match

Bayley (c) vs. Charlotte Flair

Roman Reigns vs. Erick Rowan

Raw Tag Team Championship Match

Seth Rollins & Braun Strowman (c) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode

United States Championship Match

AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander

Intercontinental Championship Match

Shinsuke Nakamura (c) vs. The Miz

SmackDown Tag Team Championship Match

The New Day (c) vs. The Revival

WWE Women’s Tag Team Championship Match

Alexa Bliss & Nikki Cross (c) vs. Fire & Desire

WWE Cruiserweight Championship Triple Threat Match

Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado

WWE Clash of Champions 2019: horarios del evento

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

España 1:00 a.m. (16 de septiembre)

*El Kick Off que será transmitido en el canal de YouTube de WWE iniciará una hora antes del show.