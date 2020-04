A solo unas horas de la primera fecha de Wrestlemania 36, WWE confirmó la sensible baja de The Miz. Al mismo tiempo, la empresa decidió cambiar la estipulación de la lucha titular por el campeonato en parejas de SmackDown.

El miembro del equipo reinante en la ‘marca azul’ sufrió una lesión en una de las ediciones anteriores del programa de los viernes, según informa la nota oficial publicada por la compañía en los medios oficiales.

A pesar de la ausencia de The Miz, los cinturones se defenderán de otro modo: John Morrison pondrá en juego los campeonatos contra uno de los miembros de los dos equipos involucrados en la contienda programada para Wrestlemania 36.

Vale decir, el excampeón de ECW se medirá a Kofi Kingston de The New Day y Jimmy Uso de The Usos en una triple amenaza que tiene como ingrediente adicional el uso de escalaras durante la lucha.

El caso de The Miz

Hace unos días, el conocido periodista Dave Meltzer adelantó que The Miz no estaría en el ‘Show de Shows’ por causa de una enfermedad. Los directivos de WWE, por precaución, decidieron que el luchador no participe del evento.

Recién este sábado, la compañía de la familia McMahon anunció la lesión del peleador. Del mismo modo, el viernes -sobre la hora- también informó el reemplazante de Roman Reigns en Wrestlemania 36: Braun Strowman.

Wrestlemania 36: la cartelera actualizada y confirmada

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs. Jimmy Uso

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Firefly Fun House Match: John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

Otis vs. Dolph Ziggler

Elias vs. “King” Baron Corbin