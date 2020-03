Roman Reigns ha oficializado que estará ausente de Wrestlemania 36, evento que se desarrollará este sábado 4 y domingo 5 de abril. El luchador de la WWE se grabó en un video que subió en redes sociales.

El ‘Big Dog’ formaba parte de la cartelera de la ‘Vitrina de los Inmortales’ y se mediría a Bill Goldberg por el cinturón del campeonato Universal. No obstante, el samoano explicó las razones para quedar fuera del magno evento.

“Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania 36. Y es gracioso porque durante años, la gente decía que no me presentara o que no me querían allí. Hay un buen puñado de tipos y enemigos que no me querían allí. Pero en el momento en que hago una elección para mí y mi familia me dicen soy un cobarde”, cuenta Reigns.

“Muchos piensan que es por mi salud, pero no saben lo que está pasando en mi vida. No sabes si tengo niños recién nacidos. No sabes si tengo familia en mi hogar, no sabes que también están personas mayores”, añadió en la grabación.

El ex monarca de WWE expresó sentirse decepcionado por la situación. “Este es uno de los peores momentos de mi carrera, pero creo que he dado el paso correcto. Yo también me odio a veces, pero son decisiones buenas para el futuro”, afirmó.

Para cerrar, Roman Reigns se disculpó con el Universo de la WWE. “Para todos mis fanáticos, lamento no haber podido competir este año y entreteneros. Pero a veces hay cosas que son más importantes que el wrestling y tuve que tomar una decisión para mí y mi familia”, sentenció.