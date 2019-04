WrestleMania 35: Shane McMahon venció a The Miz con suplex desde una torre | VIDEO

Shane McMahon y The Miz protagonizaron una de las peleas más impresionantes de WrestleMania 35 luego de intercambiar duros golpes para terminar cayendo desde una torre de más de 5 metros de altura. Fans de la WWE vibraron de principio a fin en el MetLife Stadium.

Ambos quedaron inconscientes

TREMENDA PELEA#WWExFOX | Shane McMahon derrotó a The Miz en un "Falls Count Anywhere Match".



TREMENDA PELEA#WWExFOX | Shane McMahon derrotó a The Miz en un "Falls Count Anywhere Match".

Ambos quedaron inconscientes, pero el brazo del 'heredero' acabó encima de su rival. La pelea llegó hasta una torre de transmisión de TV, luego de que Shane McMahon atacara al padre de The Miz.

Cartelera de WrestleMania 35

-Ronda Rousey vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch: campeonato femenino de Raw y de SmackDown

-Brock Lesnar vs. Seth Rollins: Campeonato Universal

-Daniel Bryan vs. Kofi Kingston: Campeonato de la WWE

-Triple H vs. Batista: Combate No Holds Barred.

-Samoa Joe vs. Rey Mysterio: Campeonato de Estados Unidos.

-Bobby Lashley vs. Finn Balor: Campeonato Intercontinental.

-The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs. The Bar (Sheamus y Cesaro) vs. Ricochet & Aleister Black vs. Rusev & Shinsuke: Campeonato por parejas de SmackDown.

-The Revival (Scott Dawson & Dash Wiler) vs. Curt Hawkins & Zack Ryder: Campeonato por parejas de Raw.

-Kurt Angle vs. Baron Corbin: Última pelea de Kurt Angle.

-Shane McMahon vs. The Miz: Combate Falls Count Anywhere

-AJ Styles vs. Randy Orton.

-Roman Reigns vs. Drew McIntyre.

-Buddy Murphy vs. Tony Nese: Campeonato del peso crucero

-The Boss 'n' Conection (Sasha Banks & Bayley) vs. The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs The Iconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. Nia Jax & Tamina: Campeonato por parejas femenino.

-Batalla Real en honor de 'André el Gigante': Braun Strowman, Colin Jost, Michael Che, Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker y EC3.

-Batalla Real femenina: Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James y Zelina Vega.