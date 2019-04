WrestleMania 35: hora, canales y cartelera del esperado evento de la WWE

Llegó el día. Este domingo 7 de abril se llevará a cabo el esperado WrestleMania 35, evento de la WWE, que reúne a los mejores luchadores de esta compañía de lucha. El evento se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será transmitido por FOX (185 Movistar, 332 Claro, 564 DirecTV) a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana).

WrestleMania 35 tendrá 16 combates de lujo, destacando el estelar en el que lucharán Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair, por el título femenino de RAW y de SmackDown, en la modalidad de triple amenaza. Esta pelea marcará un hito en la lucha libre, pues será la primera vez que el combate estelar de un WrestleMania, será protagonizado por mujeres.

Otra de las cosas llamativas que tendrá WrestleMania 35 será la Batalla Real femenina, en la que 13 mujeres lucharán por ser la mejor en el ring.

Otro combate esperado por los fanáticos de la WWE será el que protagonizarán los históricos Triple H y Batista. Ambos luchadores se medirán en un combate sin reglas, en el que si 'The Game' pierde, tendrá que retirarse. Además en este evento se enfrentarán Brock Lesnar y Seth Rollins, por el Campeonato Universal y Daniel Bryan y Kofi Kingston por el Campeonato de la WWE.

Cartelera de WrestleMania 35

-Ronda Rousey vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch: campeonato femenino de Raw y de SmackDown

-Brock Lesnar vs. Seth Rollins: Campeonato Universal

-Daniel Bryan vs. Kofi Kingston: Campeonato de la WWE

-Triple H vs. Batista: Combate No Holds Barred.

-Samoa Joe vs. Rey Mysterio: Campeonato de Estados Unidos.

-Bobby Lashley vs. Finn Balor: Campeonato Intercontinental.

-The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs. The Bar (Sheamus y Cesaro) vs. Ricochet & Aleister Black vs. Rusev & Shinsuke: Campeonato por parejas de SmackDown.

-The Revival (Scott Dawson & Dash Wiler) vs. Curt Hawkins & Zack Ryder: Campeonato por parejas de Raw.

-Kurt Angle vs. Baron Corbin: Última pelea de Kurt Angle.

-Shane McMahon vs. The Miz: Combate Falls Count Anywhere

-AJ Styles vs. Randy Orton.

-Roman Reigns vs. Drew McIntyre.

-Buddy Murphy vs. Tony Nese: Campeonato del peso crucero

-The Boss 'n' Conection (Sasha Banks & Bayley) vs. The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs The Iconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. Nia Jax & Tamina: Campeonato por parejas femenino.

-Batalla Real en honor de 'André el Gigante': Braun Strowman, Colin Jost, Michael Che, Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker y EC3.

-Batalla Real femenina: Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James y Zelina Vega.

Horarios para ver WrestleMania 35

México 5:00 p.m.

Honduras 5:00 p.m.

Guatemala 5:00 p.m.

El Salvador 5:00 p.m.

Nicaragua 5:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

Panamá 6:00 p.m.

Perú 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Re. Dominicana 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Puerto Rico 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

