Perú venció 3 sets a 0 a Egipto por el Mundial de Voleibol Sub 20 México 2019 | VIDEO

Perú vs. Egipto se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por la fecha 2 del Campeonato Mundial Sub 20 de Voleibol México 2019, este sábado desde las 12:30 pm. (hora peruana) en la ciudad de León, México y lo puedes en Facebook Live de TV4 Guanajuato. No te pierdas ninguina incidencia de este partidazo que puede ser vital para la selección peruana.

SET A SET EN VIVO

Primer set para Perú 25-16

Segundo set para Perú 25-15

Luego de que Perú se hiciera de una importantísima victoria ante China, último campeón del mundo en la categoría sub 20, las chicas de Natalia Málaga van por el pase a la siguiente etapa ante un rival que, sobre el papel, es el más débil del grupo y contra el que se tiene que ganar sí o sí.

Un triunfo por 3-0 o 3-1 clasifica, automáticamente a las dirigidas por Natalia Málaga que alcanzarían los cinco puntos y en la última fecha se enfrentarían a uno de los favoritos Polonia, que en esta jornada se enfrentará a China, que quiere retener el título y le hará la pelea a las europeas.

Las jugadoras más importantes que ha mostrado la selección peruana de vóley sub 20 en el debut ante China fueron Ariana Arciniega y Kiara Montes, quienes lideraron a su plantel anotando 19 y 20 puntos respectivamente. Si hay algo que preocupa de la bicolor para esta competencia es el buen juego que tiene por las esquinas y la defensa que ha consolidado Natalia Málaga.

Recordemos que la selección peruana es junto a Argentina y Brasil los representante sudamericanos en el Campeonato Mundial Sub 20 México 2019, que están distribuidos en los grupos B, C y D. Recordemos que los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuadrangulares finales hacia el título del certamen.

