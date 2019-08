Natalia Málaga contra Karla Ortiz: "La jugadora peruana es engreída" | VIDEO

Natalia Málaga criticó el desempeño de la selección femenina de vóley en los Juegos Panamericanos Lima 2019, que quedó fuera de la competencia en la fase de grupos y no pudo lograr la medalla.

"El tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces", dijo en entrevista con Movistar Deportes.

La entrenadora nacional también arremetió contra Karla Ortiz. La voleibolista aseguró que tuvieron falta de apoyo económico para lograr resultados.

"No puede salir Karla (Ortiz) como cabeza de grupo a decir que no tiene sueldo. Ellas reciben un apoyo al deportista, un sueldo de sus clubes y de la Federación que serán entre 5 a 7 mil soles. ¿Es poco para decir que no tiene plata para el pasaje?", comentó.