El emotivo mensaje de Cenaida Uribe tras la muerte de Man Bok Park: "Fue un padre para mí" | FOTO

La muerte de Man Bok Park ha enlutado no solo al voleibol peruano, sino del deporte nacional. El exentrenador de la selección nacional de la net alta dejó de existir físicamente a los 83 años, este jueves, tras varios días de estar internado por su delicado estado de salud.

La noticia, de hecho, fue lamentada por distintos personajes, como por ejemplo Cenaida Uribe, la exvoleibolista e integrante del histórico equipo que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 88.

"Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Y ese mismo año Míster Park me escogió entre muchas otras chicas para integrar la selección. Él me dio la vida que tengo. El vóley y él me dieron, prácticamente, la vida. Para mí, él es como un padre y estoy muy triste", indicó Cenaida Uribe en declaraciones para la Agencia Andina.

Por otro lado, la excongresista confesó sentirse afectada con el hecho. "Cuando una de las chicas de la exjugadoras de selección me llamó para contarme lo que le estaba pasando, me afectó mucho", dijo.

Finalmente, Cenaida Uribe reveló que se reunía con frecuencia con Man Bok Park. "Siempre nos visitábamos, salíamos a cenar con su esposa. Hace un año almorcé con él y se le veía muy bien. Para mí fue una desagradable sorpresa", añadió.