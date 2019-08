Lima 2019 | Karla Ortiz criticó a la Federación de Vóley: "No teníamos cancha ni agua"

Tras quedar fuera de la lucha por alguna medalla, la voleibolista Karla Ortiz reveló que la selección peruana tuvo muchas dificultades en la previa de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Primero agradezco a los colegios que nos prestaron sus canchas para que nosotras podamos entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua. Son cosas que en verdad al hablarlo voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero", dijo.

"Nadie sabe realmente lo que nosotras pasamos el día a día. Lo único que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para absolutamente nada. Pero no saben lo que pasan estas niñas lo que uno, como mayor del equipo, tiene que hacer para que esas niñas vayan a entrenar", añadió.

"Todo lo que nosotros asumimos, lo asumimos sin recibir nada a cambio. Queremos estar aquí porque queremos a nuestro país. Desde enero nos pusimos claras ¿qué es lo que queremos?. Vamos hacer todo lo que nosotras podamos para conseguir medalla, los mejores puestos", contó.

Karla Ortiz aseguró que teme por una sanción, luego de sus declaraciones. "No desmerezco al vóley masculino, ni mucho menos al vóley de menores, ni juvenil. Son nuestro equipo también, pero somos la categoría mayores, un equipo de mayores que tratan mal. Yo no he pasado esto en una categoría mayores, fácil y hasta me sancionan por las cosas estas. Nos piden resultados, pero vamos a ver como nos tratan y no nos están tratando bien".

"Ahora nos dan un día de descanso y no tenemos nuestro sueldo, porque siempre se retrasan. No cobramos absolutamente nada, no hay para el pasaje. Tenemos cosas que asumir, pero no, dejamos a la familia porque tenemos un compromiso que nosotras, como equipo, hemos aceptado", finalizó.