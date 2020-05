Pega la vuelta. Turquía fue uno de los pocos países europeos que no adoptó medidas drásticas por la pandemia del COVID-19. No obstante, el avance de esa letal enfermedad obligó a la federación de vóleibol de ese país (TVF) a dar por finalizada la temporada: no hubo campeón ni descensos. Así, la voleibolista Ángela Leyva, que jugaba por el PTT Spor Kulubu, terminó su vínculo laboral y regresará a Perú en un vuelo humanitario.

Así lo confirmó Cenaida Uribe, gerente deportiva de la Universidad San Martín, dueña de la carta pase de la talentoso voleibolista. "El contrato ya se había terminado, en todas partes se ha suspendido el campeonato. Definitivamente, ya está libre, viene a Perú, toma su vuelo el sábado, en un vuelo humanitario, y debe estar el domingo o lunes”, señaló Uribe en declaraciones a Radio Ovación.

La exvoleibolista también señaló que Leyva, que también tuvo una grata experiencia jugando en Brasil, volverá a defender a la escuadra ‘santa’ cuando retorne la competencia en nuestro país. Se descarta así que ‘Angelita’ se marche a otro club.

“Cuando se reincorpore será con San Martín, como siempre, así que contamos con ella para el campeonato nacional. No hemos jugado nada en el año y es bueno para todos que haya competencia, la idea es hacer un torneo con participación de voleibolistas nacionales, la mayoría de extranjeras ya se fueron”, acotó Cenaida Uribe para luego dar detalles de la situación de las jugadoras foráneas de vóley que estaban en nuestro país", expresó Cenaida Uribe.

Ángela Leyva no pudo jugar los últimos partidos con el PTT Spor Kulubu, equipo al que llegó en setiembre del año pasado: una lesión en la espalda se lo impidió. Tal y como se lo contó a DT de El Comercio, estuvo internada por una inflamación y, si bien estuvo en franca recuperación, tuvo que dejar el hospital debido a que no era seguro que permanezca allí por la presencia del coronavirus.

Le dice no a la FPV

En la misma charla, Cenaida Uribe negó que se vaya a presentar a las próximas elecciones de la Federación Peruana de Vóleibol (FPV). “Me parece que han convocado las elecciones para octubre. No tengo ningún interés de postular a la federación, yo sigo trabajando para la San Martín, así que pueden estar tranquilos. Se escuchan tantas cosas de los candidatos, solo espero que el que postule esté a la altura de levantar el nivel del vóleibol peruano", zanjó.

NO DEJES DE VER