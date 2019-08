[MÁS INFORMACIÓN] | Karla Ortiz evalúa tomar medidas legales tras comentarios de Natalia Málaga | VIDEO

La capitana de la selección femenina de vóley, Karla Ortiz, le respondió por Twitter a Natalia Málaga, quien criticó a las jugadores peruanas y señaló que existe un 'engreimiento' en ellas por los sueldos.

Karla Ortiz señaló en su cuenta que tomará acciones legales contra Natalia Málaga "por declaraciones que faltan a la verdad".

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad". https://t.co/2l8QhiAk1Q — Karla (@karorti20) August 18, 2019

¿Qué dijo Natalia Málaga?

"Ellas reciben apoyo al deportista, recibe una plata por su club y no diré si tienen sueldo de la Federación porque dirán que es una porquería, porque será entre 5 y 7 mil soles. ¿Es poco? Y encima dicen que no tienen plata para el pasaje", aseguró en una entrevista con Movistar Deportes.

Recordemos que Karla Ortiz criticó a la Federación por la falta de apoyo. "Primero agradezco a los colegios que nos prestaron sus canchas para que nosotras podamos entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua. Son cosas que en verdad al hablarlo voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero".