Francisco Harvés: "Mi objetivo es clasificar con Perú a Tokio 2020"

Francisco Hervás Tirada se convirtió en el nuevo entrenador de la selección nacional de vóley hasta el 2020. El técnico español ya sabe lo que es alzar títulos. Ahora, con la representación peruana, se plantea como objetivos subir al podio en los Juegos Panamericanos 2019 y clasificar a los Juegos Olímpicos 2020.

Escribe: Ítalo Bisso

¿Cuáles son sus primeras sensaciones como técnico de la selección mayor?

Tengo una gran satisfacción personal y profesional, porque Perú es un país importante en el vóley; por lo tanto, ese sentimiento de orgullo y de responsabilidad yo creo que se van a mantener.

¿Cómo llegó a Regatas Lima y qué metodologías utilizó para volver a ponerlo en la proa del vóley peruano?

Conocí a Gino Vegas, un amigo de la Federación Internacional, pasamos por el Regatas y llegamos a un acuerdo para tratar de ponerla en la parte de arriba del vóley peruano. Creo que la clave ha sido construir una idea y trabajar sobre una visión que incluyó a todos.

¿Cómo definiría a la voleibolista peruana?

No he terminado de ver con claridad cuál ha sido la idea de desarrollo de estas jugadoras jóvenes, que cuando yo llegué acababan de ser cuartas en el Mundial de Tailandia. Creo que no han podido terminar con ese crecimiento homogéneo, pero considero que hay jugadoras en Perú que pueden competir a nivel internacional.

¿Cuál debería ser el primer objetivo de esta selección?

Tenemos dos compromisos competitivos muy claros: en el 2019, los Juegos Panamericanos y, con posterioridad, en el 2020, tenemos la clasificación a los Juegos Olímpicos, que también es un objetivo prioritario.

¿Qué similitudes o diferencias encuentra entre la voleibolista peruana y la española?

La idiosincrasia y la forma de ser de las diferentes culturas influyen en la forma de plantear el juego. Tenemos problemas en España que Perú tiene resueltos; y en Perú hay asuntos que los tienen resueltos en España. En el Perú, hay una cantidad ingente de niñas que practican el vóley, por ejemplo.

¿Cómo va a incorporar las aptitudes que tuvo como jugador a su dirección técnica?

Creo que esas experiencias han formado mi personalidad como jugador. Ahora soy un entrenador con un carácter determinado y voy a plasmar esa experiencia para hacer crecer a esta selección.

¿En qué se va a enfocar estos meses previo al inicio de las competencias?

Nosotros necesitamos, con determinadas jugadoras, seguir con el volumen de trabajo. Al mismo tiempo, vamos a desarrollar otro proyecto que va por la difusión del vóley en provincias y por la involucración de técnicos en nuestro proyecto.

¿Tendrá en cuenta a quienes rechazaron estar en la última convocatoria, como las hermanas Leyva?

Creo que Perú necesita un proyecto unificador. Para mí, el proyecto empieza hoy (ayer). Por lo demás, creo que hay que generar proyectos donde la gente quiera involucrarse; no donde tengamos que obligar a las jugadoras a venir. Eso nos beneficiará a todos.///