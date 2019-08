Federación Peruana de Voley emitió comunicado tras acusaciones de Karla Ortíz durante Lima 2019 | FOTO

La participación de la selección femenina peruana de voley en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no fue la mejor. Pues las dirigidas de Francisco Hervás quedaron eliminadas en la primera jornada tras solo conseguir un triunfo ante Canadá y luego caer con Colombia y República Dominicana.

Ante ello, la selecciona Karla Ortíz acusó a la Federación Peruana de Voley (FPV) de no cederle sus campos para poder entrenar y de no pagarle sus sueldos al día. Ante ello, la FPV no dudó en sacar un comunicado explicando cada hecho que se realiza en su institución.

En dicho comunicado se tocaron varios temas, sobre las sedes de entrenamiento para las seleccionadas, los sueldos y sobre todos las comodidades que brindaba la FPV a las deportistas nacionales. Cabe mencionar que las declaraciones de Ortiz no cayeron bien en las exjugadores de voley como Natalia Málaga y Cenaida Uribe.

