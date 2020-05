La voleibolista nacional Carla Rueda se mudó a Rumania para jugar por el Stiinta Bacau de la Primera División de ese país. Sin embargo, tras la irrupción del COVID-19 vive un verdadero drama ya que no puede retornar al país porque las fronteras están cerradas. Ella clama ayuda porque, asegura, ya “no puede más”.

“He aguantado dos meses, pero siento que ya no se puede más por la situación. El club mandó un documento señalando que ya no había contrato, nos pagaron lo que correspondía hasta ese entonces. Me dieron una habitación en la villa deportiva hasta que pueda viajar, pero así llevo dos meses esperando, he hablado con el consulado pero creo que ellos no pueden hacer nada”, declaró Rueda a Radio Ovación.

En la misma charla, la popular ‘Cotito’ dijo que su madre vive en Lima sola y teme por ella. “He explotado porque me veo aquí sola, las demás jugadoras regresaron a sus ciudades y es bien complicado, además mi mamá en Perú vive sola”.

Pide ayuda a las autoridades

Hace unos días, Ángela Leyva volvió de Turquía en un vuelo humanitario. Carla Rueda espera que suceda lo mismo con ella. “Ha habido vuelos de otras ciudades, por ejemplo Ángela (Leyva) ha viajado hoy, pero acá me dicen que mejor me quede. Pero, ¿hasta cuándo voy a esperar? He leído que las fronteras en Perú recién las van a abrir en octubre. ¿Qué voy a hacer yo acá hasta octubre?”, se preguntó desesperada.

“Estoy pidiendo que me ayude la Cancillería peruana, el jefe del IPD, mi Federación. Trato de ser positiva porque al menos tengo un techo donde estar, pero alimentación y cualquier necesidad corre por mí”, finalizó.

Despertar y ver esto me pone ☹️😭 POR FAVOR 🙏 piensen en las personas que estamos fuera y por el cierre de fronteras no podemos volver. Por lo menos manejen la posibilidad de abrir algunos vuelos para poder regresar a casa @MartinVizcarraC @MTC_GobPeru @CarlosLozadaC @ipdperu pic.twitter.com/lKOKZPKuox — Carla Rueda C (@carlacotito) May 16, 2020

NO DEJES DE VER