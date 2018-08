Copa Panamerica Sub-23: Perú derrotó 3-0 a Guatemala

Avanzan a paso y mates firme. En la segunda jornada de la IV Copa Panamericana U23, la selección peruana consiguió una nueva victoria por 3-0 (25/17, 25/11, 25/13) sobre Guatemala.

Para este partido, las dirigidas por el ‘profe’ Carlos Aparicio saltaron al campo del estadio Manuel Bonilla decididas a mostrar su poderío desde el arranque. El bloqueo funcionó, la comunicación estuvo presente y la confianza entre ellas se notó en cada balón que disputaron.

Salió con todo

El primer set se reñido, las guatemaltecas se acercaron peligrosamente a la selección peruana, sin embargo los errores se corrigieron a tiempo y el resultado del primer juego lo avaló: 25/17 y un rival herido que tardó en reponerse.

Para el segundo set, la selección peruana logró sacar 14 puntos de ventaja a las guatemaltecas que cometieron errores en el saque y recepción.

Jugando con la desesperación del rival, la selección peruana se apoderó del partido y metió a la visita a su ritmo. En la zona técnica, Carlos Aparicio no dejaba de dar indicaciones a sus dirigidas para que no bajen las revoluciones y el partido termine en tres sets. Mientras que en las tribunas del coliseo, los hinchas de la blanquirroja no paraban de celebrar los puntos.

Se puso picante

Con el 2-0 en contra, Guatemala despertó y arrancó el último set con otra actitud que puso en aprietos a las nuestras. Tomando la delantera del marcador, el ‘profe’ volvió a con el ‘café caliente’ y las peruanas retomaron el paso.

A pesar que fue un juego más complicado, Perú se pudo quedar con la segunda victoria consecutiva que le permite liderar el Serie A de la IV Copa Panamerica U23. Dos partidos y dos victorias que tiñen de rojo y blanco el Voley.

LEE TAMBIÉN: