Amenazan de muerte a la presidenta de la Federación Peruana de Vóleibol

El vóleibol, deporte que tantas alegrías nos regaló en el pasado, parecía que volvía a resurgir de sus cenizas. No obstante, al parecer el virus de la corrupción también ha dañado todo cuanto tocó. Sumado a eso, las malas administraciones y las pésimas decisiones que se han tomado han provocado que se retroceda lo poco que se avanzó en los últimos años.

Para variar, la actual presidenta de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), Pilar Gonzales, denunció que está recibiendo amenazas de muerte. En tal sentido, ha interpuesto una solicitud de garantías para su vida en la comisaría de Jesús María.

Gonzales por Gonzales

Pilar Gonzales asumió el cargo de titular de la FPV cuando Diana Gonzales (no son familiares) fue destituida porque no cumplió con los requisitos para desempeñar esa función. Por ejemplo, no contaba con un título universitario reconocido y no es una DECAN (Deportista Calificada de Alto Nivel).

Desde que recayó en ella la responsabilidad de dirigir la FPV, Pilar Gonzales (que hasta entonces había sido la vicepresidenta), tomó una serie de medidas: entre ellas realizó una auditoría, y eso ha provocado que reciba una serie de mensajes intimidatorios en su celular.

“Después de que se realizó la auditoría a las dos gestiones anteriores (Luis Linares (2013- 2016) y Diana Gonzales (2017-2018) por irregularidades económicas he estado recibiendo mensajes a mi celular donde me dicen que tenga cuidado con mi vida y que no debo meterme en cosas que no debo. No puedo estar tranquila porque el otro día desde un carro un hombre me gritó insultos y por eso he pedido garantías para mi vida”, señaló Pilar Gonzales.