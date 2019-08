​Alexandra Grande opina sobre críticas de Karla Ortiz a la FPV tras eliminación en Lima 2019 | VIDEO

AHORA | Alexandra Grande opinó sobre las críticas de Karla Ortiz a la FPV tras la eliminación en Lima 2019. La medallista aseguró que todos los atletas saben que tiene que atravesar muchos problemas si quieren colocarse en lo más alto.

'Todos los deportistas hemos pasado cosas duras en el camino y las vamos a seguir pasando, pero hay que buscar la manera. Las cosas no son fáciles, el apoyo ayuda bastante, ahora tenemos el apoyo de varias empresas pero al principio todos tenemos que invertir mucho esfuerzo', comentó Alexandra Grande sobre las críticas de Karla Ortiz.

Video | EC

Como se recuerda, Karla Ortiz disparó contra la Federación Peruana de Voleibol (FPV) tras el último partido de la selección peruana en Lima 2019, donde la 'Bicolor' fue duramente criticada por no haber avanzado de fase. 'Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas', dijo.

MÁS NOTICIAS

¡Con Neymar y un peruano! El top 20 de cracks que aún podrían cambiar de equipo esta temporada [FOTOS]

¡Más que merecido! Conoce a todos los medallistas que accederán a un departamento en la Villa Panamericana [FOTOS]