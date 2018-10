Putin recibió a Khabib y 'justificó' lo ocurrido en la UFC

Tras el triunfo de Khabib Nurmagomedov sobre Conor Mc Gregor por el UFC 229, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al campeón junto a su padre y aprovechó para felicitarlo por la victoria, además de 'justificar' de cierta forma su accionar culminada la pelea.

Lo respalda

"Te felicito. Lograste tu gran objetivo: ganaste de manera digna y convincente", manifestó el mandatario a Khabib, por otra parte bromeó con el castigo que su papá ha prometido darle por su accionar: "Le pediré a tu padre que no te castigue de manera muy severa".

Putin comparó lo ocurrido fuera del octógono con la situación que viene afrontando Rusia: "Si nos atacan desde el exterior, entonces, por supuesto, no sólo tú, sino todos nosotros podemos saltar tanto que lo acabarán lamentando. Pero mejor no llegar a esa situación".

A su vez, mostró su deseo de que en esta disciplina de lucha prevalezca el tema deportivo antes que los intereses comerciales y económicos: "Me refiero, más que nada, a los equipos de tus rivales. Espero que, al fin y al cabo, se encuentre un camino para una convivencia normal, una amistad masculina y deportiva. El deporte debe servir precisamente a esos fines", aseguró.

Espera una respuesta

Khabib confía en que ni la UFC ni la Comisión Atlética de Nevada lo castigarán drásticamente por su violenta reacción aunque claro, es probable que se le suspenda al menos unas fechas. "Me comporté dignamente. Pero, claro, hubo algunos momentos que no me pude controlar. Y es que durante la pelea continuaron las provocaciones. Espero que el proceso que ahora está en marcha dictamine en nuestro favor", indicó.

LEE ADEMÁS