Una escena que quedará para la posteridad en la competición de clubes de baloncesto de Europa. En la segunda fecha de la Eurocup jugaban en la cancha de baloncesto de Belgrado el Partizan vs. Turk Telekom, cuando en un momento durante un tiro libre un pequeño atrapó la pelota que salió del campo de juego y propició un tierno momento.

El niño no pudo resistir la tentación de entrar a la cancha e intentar hacer una canasta. Ante sus ganas el jugador del Partizan, Alen Smailagic decidió ayudarlo a cumplir su deseo.

El ex extremo de los Golden State Warriors lo levantó y lo condujo hacia el área de puntos. El pequeño consiguió completar una canasta en su segundo intento y completó un gran momento junto a ‘Smiley’. Luego de ello, salió aplaudido por el público asistente.

Alen Smailagic es el ala-pívot del Partizan de Belgrado que se ganó el apodo de ‘Smiley’ mientras jugaba en los Warriors: “Me gusta ese apodo y lo utilizo cuando me presento. Me parece gracioso. Hace que la gente a mi lado se sienta cómoda, ya que piensa: ‘Oh, la gente le llama Smiley, así que es una persona feliz’”.

El deportista de 21 años llegó al Partizan en el último mercado de fichajes después de haber pasado los tres últimos años en Estados Unidos. Fue parte de los Santa Cruz Warriors, los New Orleans Pelican y, su mayor éxito, los Golden State Warriors.

Con su último equipo jugó 29 partidos durante un total de dos temporadas en la NBA. Ahora, en el Partizan deberá enfrentar al Joventut por la tercer fecha el martes dos de noviembre.