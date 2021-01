La revancha tan esperada entre Poirier vs. McGregor dará inicio a la primera de la UFC 257 del 2021. Ambos peleadores se enfrentarán este sábado 23 de enero vía Fox Action y se conocerá quién será el ganador en la división de las 155 libras. Como se recuerda, McGregor llegará al octágono luego de obtener una racha de tres victorias consecutivas; sin embargo, su encuentro frente a ‘ The Diamond’ no será nada fácil.

En tanto, el último jueves 21, los luchadores tuvieron un careo que ‘ardió' el ambiente. “Mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas [...] Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento muy bien en esta. Solo que me comprometo. Siento que este es mi mejor versión”, señaló McGregor.

No osbtante, Dustin Poirier, quien espera obtener la revancha tras ser humillado en el 2014 señaló lo siguiente. “Sé lo que significará vencer a Conor McGregor luego de que haya vuelto. Y sé que el que gane irá por el título”, sentenció ‘The Diamond’.

Poirier vs Conor McGregor: cartelera oficial

Peso Ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Peso Ligero: Dan Hooker vs. Michael Chandler

Peso Mosca: Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

Peso Ligero: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Peso Paja: Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

Preliminares Peso Ligero: Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan

Peso Medio: Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior

Peso Gallo: Julianna Peña vs. Sara McMann

Peso Semipesado: Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio

Primeras preliminares

Peso Medio: Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov

Peso Pactado (150 lb): Movsar Evloev vs. Nik Lentz

Peso Mosca: Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov

Poirier vs Conor McGregor: guía de canales de TV en el mundo

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports

Chile: FOX Sports

Argentina: Fox Sports Premium y ESPN 2

Perú: Fox Sports Premium y ESPN 2

Ecuador: Fox Sports Premium y ESPN 2

Colombia: Fox Sports Premium y ESPN 2

Uruguay: Fox Sports Premium y ESPN 2

Paraguay: Fox Sports Premium y ESPN 2

Costa Rica: FOX Sports. Guatemala: FOX Sports

Puerto Rico: FOX Sports

Venezuela: ESPN y ESPN 2. Bolivia: ESPN y ESPN 2

Cómo ver FOX ACTION en vivo y en directo: pelea de Poirier y McGregor

Según lo que se puede apreciar en la red, este en un servicio el cual se denomina, Fox Premium Action . Este canal de televisión funciona por suscripción en Latinoamérica y el paquete es de origen estadounidense.

