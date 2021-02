El Super Bowl LV en vivo y en directo dará inicio este domingo 7 de febrero desde las 18:30 horas en el Raymond James Stadium, Washington DC (Estados Unidos). Chiefs vs. Bucaneers llegan a la final de la NFL luego de vencer a sus rivales por el Campeonato de Conferencia, siendo los ‘Bucs’ como los principales ganadores en las casas de apuestas.

No obstante, el regreso de Tom Brady a las canchas refuerza las grandes chances de que los Bucaneers sean los vencedores de la noche del domingo. “Al principio me rehusaba, seré honesto, el número significa mucho por ser parte de mi juventud, mi identidad y es algo que también tiene un gran valor entre mi prometida y yo”, comentó Godwin en julio pasado al medio The Checkdown.

Asimismo, en la previa del juego más esperado por millones de fanáticos en el mundo estará The Weeknd, famoso cantautor estadounidense que brindará un recital ante los pocos asistentes que presenciará el juego del Gran Tazón.

Super Bowl LV: horarios para ver el partido en vivo

Perú: 18:30 horas

Colombia: 18:30

Ecuador: 18:30

Estados Unidos: 18:30

Panamá: 18:30

México: 18:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

Canadá: 19:30

Chile: 21:30

Argentina: 21:30

Uruguay: 21:30

Brasil: 22:30

España: 00:30

Italia: 00:30

Alemania: 00:30

Costa Rica: 17:30

Honduras: 17:30

El Salvador: 17:30

Buccaneers vs. Chiefs: canales en el mundo

FOX Sports

ESPN HD

CBS Sports

NFL League Pass

ESPN Brasil

DAZN