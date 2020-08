Un año después de ganar una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la tablista peruana Vania Torres volvió a ocupar los titulares, pero esta vez por unas historias en su cuenta de Instagram por las que fue acusada de racismo, luego de hacer una caracterización de mujer andina y promocionar un accesorio de limpieza facial. La deportista peruana habló con diario El Comercio y esto fue lo que respondió.

¿En qué consistía el personaje que mostrarte en tus redes sociales?

Yo estoy en un taller de actuación desde hace dos años en el taller de Roberto Ángeles. Estoy en el segundo nivel. En este, tenemos que trabajar la transformación y encontrar nuevos personajes para crear. Este personaje está hecho para una escena de drama de una obra de Aldo Miyashiro. Era una señora de la sierra, una persona mayor. No estaba manchada, sino que tenía arrugas. Quizá soy muy mala maquillando, pero eran arrugas. No me pinté la cara de ningún otro color. Yo soy morena. Fue hecho para una escena dramática en una pelea de pareja. Era drama. No fue una burla en ningún momento.

En cuanto a lo que dicen de que lo realicé para publicitar una marca, lo que hice fue simplemente sacarme el maquillaje como lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo con todos mis personajes.

¿Qué opinas de personajes como la paisana Jacinta?

La Paisana Jacinta es terrible. No representa para nada lo que son las mujeres andinas. Es una burla, es descalificativo y no viene al caso para nada.

¿Sabes o sabías qué es blackface?

No sabía, me he informado, he leído recién sobre el tema. Sé que viene del teatro de hace miles de años, del pasado, porque a los negros no los dejaban actuar, entonces los blancos tenían que pintarse el rostro para hacer estos personajes. Era una forma de discriminarlos. No me he pintado la cara de negro, no me la he pintado de sucio. Es mi color. No sabía exactamente qué era blackface antes de esto. No fue para hacer publicidad. Simplemente, es algo que estoy estudiando, estoy aprendiendo.

¿Qué consecuencias te ha traído lo ocurrido con tus sponsors?

Billabong es la marca de mi tabla, pero hace varios meses que ya no están conmigo por la crisis del coronavirus. Sin embargo, ya me dijeron que si había algún contrato por cerrar ya no se va a realizar, que no quieren continuar trabajando conmigo de ninguna manera. Lo de Diners, bueno ellos tampoco son mis auspiciadores. Todo esto ha sido bien perjudicial.





¿Te equivocaste?

Si hubiera sabido el significado, nunca lo hubiera hecho. No es parte de mi forma de ser. No debería haberlo hecho, me arrepiento en el alma de lo que hice. He perdido un montón de cosas. Estos días han sido bien duros. Espero poder rectificarlo.

¿Crees que el racismo está en nuestro subconsciente?

Creo que en el mundo hay muchos tipos de personas y cada raza tiene sus cosas buenas. Hay que quererlas, amarlas y aceptar todas las expresiones que hay. Por eso el grupo de actores limeños llamados Yuyachkani que representan a personas de la sierra, lo hacen porque aman su cultura, su forma de ser. No es burlarse de una persona por su forma de ser, es quererla. Yo quería al personaje, por eso lo cree, y respetaba todas las formas de ser. Yo en ningún momento he representado a una persona sucia. No ha sido burla.

Hace un año mencionaste que la llegada de los venezolanos va a mejorar la anatomía del peruano, ¿esa es tu postura?

Cuando dije ello, Juliana Bolivar y yo estábamos en el programa de Carlos Cacho. Estábamos en una conversación y Carlos empezó a decir que los venezolanos estaban quitándole trabajo a los peruanos y dijo una serie de cosas que no la hacían sentir bien. A mi no me parece algo malo que ellos vengan a vivir acá. Es nuestro momento de ayudarlos. Sé que tienen muy buenos deportistas y a eso me refería. Al físico de sus atletas.

¿Piensas dejar la tabla?

Me está costando mucho entrenar. Pero la tabla es un deporte que amo, no es un trabajo, es algo que me apasiona y tengo un montón de metas todavía. Quiero seguir compitiendo y representando al país. Creo que la gente que me conoce sabe cómo soy y no hace juicios de valor. Nunca he sido como creen que soy.

