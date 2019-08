Valentina Shevchenko responde al reto de pelear ante Henry Cejudo en lucha histórica de la UFC | VIDEO

Quieren hacer historia. Henry Cejudo realizó un reto a Valentina Shevchenko para que ambos puedan protagonizar la primera pelea intergénero en la historia de la UFC. Ambos peleadores pertenecen a la categoría de "peso mosca" en sus diferentes divisiones y el estadounidense, de ascendencia mexicana, ha obtenido una respuesta.

"Lo siguiente es un anuncio de servicio público para la supuesta reina del peso mosca Valentina Shevchenko. Firmado, Triple C y pronto será el IGC", indicó Cejudo.

Y así anunció la propuesta: "Así que estoy aquí disfrutando mi hermoso domingo en la hermosa ciudad de Las Vegas. Pero mi teléfono sigue reventando que alguien con el nombre de la "Bala" Valentina Shevchenko, que es la campeona más dominante del mundo. ¿Y adivinen qué? ¡Siento que me da envidia, porque sé que tiene oro y yo quiero ese oro!", expresó.

"Valentina Shevchenko, tengo un mensaje para ti. Estoy buscando convertirme en el primer campeón mundial intergénero que este mundo haya visto. Te estoy llamando. Puedes ser el siguiente en doblar la rodilla a Triple C", manifestó Henry Cejudo.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019